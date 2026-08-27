Sorteggio Champions League: l'analisi delle avversarie delle italiane

C'è sempre qualcosa di magico in un sorteggio. C'è attesa, ci sono sogni, c'è la speranza di giocarsela fino alla fine. Era un po' diverso quando era un sorteggio vero, quando erano le mani di un ex giocatore a estrarre palline e bussolotti. Adesso basta premere un tasto (ci ha pensato stavolta l'ex bomber David Villa), in un secondo si leggono otto avversarie. Ma questo è solo un esercizio di romanticismo gratuito. Adesso la nuova Champions League ha una faccia definita, le avversarie sono note, manca solo il calendario. Proviamo a vedere quali sono le prospettive delle nostre quattro squadre.