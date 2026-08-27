Sorteggio Champions League: l'analisi delle avversarie delle italiane

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Inter verso la top8, per Roma e Napoli playoff alla portata. Più sfortunato il Comodi Enzo Palladini
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C'è sempre qualcosa di magico in un sorteggio. C'è attesa, ci sono sogni, c'è la speranza di giocarsela fino alla fine. Era un po' diverso quando era un sorteggio vero, quando erano le mani di un ex giocatore a estrarre palline e bussolotti. Adesso basta premere un tasto (ci ha pensato stavolta l'ex bomber David Villa), in un secondo si leggono otto avversarie. Ma questo è solo un esercizio di romanticismo gratuito. Adesso la nuova Champions League ha una faccia definita, le avversarie sono note, manca solo il calendario. Proviamo a vedere quali sono le prospettive delle nostre quattro squadre.
INTER
Essere nella prima urna ovviamente ha dei vantaggi, anche se due partite "pesanti" capitano anche alle teste di serie. Chivu ha la possibilità di prendersi una rivincita rispetto all'anno scorso, quando perse la qualificazione diretta agli ottavi per un pelo. Quest’anno sarà molto importante sfruttare le tre partite casalinghe contro Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, oltre che la trasferta in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava. A quel punto potrebbero essere gestiti comodamente anche i due scontri diretti più importanti, tra cui quello contro Mourinho.
Coefficiente di difficoltà: ***
Ostacolo peggiore in casa: Liverpool
Trasferta più insidiosa: Real Madrid
ROMA
Per il ritorno in Champions, alla Roma non è andata così male. A parte il ritorno a Roma dell'amico Mourinho e la trasferta sul campo dei campioni in carica, le altre partite sono tutte abbastanza alla portata, perché il Manchester United non è più quello che spaccava il mondo. Può fare un po' di paura dal punto di vista ambientale la trasferta sul campo del Fenerbahce, ma dal punto di vista tecnico la squadra di Gasperini può pensare di giocarsela con tutti.
Coefficiente di difficoltà: ****
Ostacolo peggiore in casa: Real Madrid
Trasferta più insidiosa: Paris Saint Germain
NAPOLI
Tanto per cominciare, avere evitato due trasferte in Norvegia dal punto di vista climatico e logistico è un bel colpo. E sono anche due partite, quelle contro Bodo Glimt e Viking, che potenzialmente potrebbero portare 6 punti. Complicata invece la trasferta in Azerbaigian, quella andrà gestita nel migliore dei modi. Poi ovviamente gli highlights della fase a gironi saranno i due scontri ad altissimo livello contro la squadra campione d'Inghilterra (vicecampione d'Europa) e contro la vincitrice della Coppa d'Inghilterra, sia pure orfana di Guardiola.
Coefficiente di difficoltà: ****
Ostacolo peggiore in casa: Arsenal
Trasferta più insidiosa: Manchester City
COMO
In Champions non esiste la cosiddetta "fortuna del principiante", quando ci si trova nella quarta urna il rischio è di avere impegni difficilissimi. La squadra di Cesc Fabregas avrà tre scontri contro squadre potenzialmente favorite per la vittoria finale (Psg, Barcellona, Bayern), per il resto si può anche sognare di giocarsela. Sarà molto affascinante il viaggio dell'allenatore catalano nella sua Barcellona, ma molto probabilmente il destino del Como sarà legato alle prime due partite. Se dovessero andare bene, potrebbe anche esserci qualche sorpresa.
Coefficiente di difficoltà: *****
Ostacolo peggiore in casa: Paris Saint Germain
Trasferta più insidiosa: Barcellona
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