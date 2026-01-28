Monaco-Juventus, Spalletti: "Siamo stati sotto il nostro livello, non siamo riusciti a cambiare ritmo"

"Openda e Koop non hanno fatto male, ma calando poi il resto della squadra viene meno anche la possibilità per il singolo. Si sono però battuti come tutti", ha aggiunto. "Ora c'è più consapevolezza, queste sono partite in cui dobbiamo dare continuità ma stasera non ci siamo riusciti. È stata una partita sporca, con troppi passaggi sbagliati e quindi viene meno anche la qualità del singolo. Anche il campione va in difficoltà", ha detto Spalletti che nel playoff affronterà una tra Galatasaray e Bruges. "Il rischio Osimhen? Tutti vanno affrontati, anche stasera c'era un cliente non facile. Bisogna usare la consapevolezza di poter determinare con quello che abbiamo davanti", ha concluso il tecnico bianconero. "Nello spogliatoio erano tutti sereni e hanno capito di non aver fatto bene. Questi atteggiamenti ti danno la possibilità di fare meglio nella prossima partita", ha aggiunto in conferenza stampa.