Argentina, il ct Scaloni lascia a casa Lautaro ma convoca un altro 'interista': Tomas Palacios

18 Mar 2026 - 19:04
© Getty Images

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Non c'è Lautaro, ma nella lista diramata dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni per il match amichevole contro il Guatemala c'è un altro 'interista', oggi in prestito all'Estudiantes: stiamo parlando di Tomas Palacios, il difensore portato in Italia dai nerazzurri due estati fa e tornato in patria in chiusura dello scorso mercato di gennaio, con la formula del prestito. Le prestazioni del giovane centrale, molto convincenti, hanno così convinto Scaloni a concedergli questa opportunità, una buona notizia anche per lo stesso club nerazzurro.

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