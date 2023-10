Milan, Leao: "Scontenti del pareggio, dobbiamo essere più cattivi"

© Getty Images

"Se siamo contenti del pareggio? Assolutamente no". Rafa Leao non nasconde la delusione per il pareggio di Dortmund contro il Borussia nella seconda uscita del Milan in Champions League. "Anche contro il Newcastle abbiamo controllato la partita, creato occasioni, ma non abbiamo segnato. Oggi abbiamo controllato e creato tante occasioni, in questo ambiente. Per quello che abbiamo fatto dovevamo uscire con i tre punti - ha detto l'attaccante rossonero a Prime nel dopo gara - Sono felice per la squadra, ma deluso per il risultato. Dobbiamo imparare da queste partite e pensare alla prossima: dobbiamo essere più cattivi".