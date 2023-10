Champions League: il Milan spreca ancora, è 0-0 a Dortmund

DORTMUND-MILAN 0-0

I rossoneri cestinano più volte la chance del vantaggio e salgono a due punti nel girone F

Borussia Dortmund-Milan, le immagini del match





















































© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan resta a secco anche nel secondo appuntamento del girone F della Uefa Champions League 2023/24: termina 0-0 anche la sfida del Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, con i rossoneri che sprecano grandi occasioni con Giroud, Pulisic e Chukwueze non riuscendo a trovare lo spunto decisivo, complice qualche imprecisione di troppo. Sale così a due punti in classifica la formazione di Pioli, a meno due dal Newcastle e meno uno dal Psg.

LA PARTITA

Ancora uno 0-0 per il Milan in questo avvio di Champions League: termina senza reti la sfida in casa del Borussia Dortmund, con i rossoneri che non riescono nemmeno questa a volta a concretizzare le occasioni create e salgono a due punti in classifica, dietro al Newcastle (a quattro) e il Psg (rimasto a tre dopo la pesante sconfitta in terra inglese). Dopo un avvio equilibrato ci prova Thiaw da calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa termina alto. Al 27' Malen libera il mancino dal limite, sfiorando il palo. I gialloneri ci provano ancora con Füllkrug e Reus senza fortuna. Al 38' occasione monumentale per il Milan: Calabria rimette dentro una palla uscita dall'area da corner e Giroud calcia incredibilmente alto a due passi da Kobel. Bensebaini prova poi la conclusione al volo da posizione defilata, poi Musah è decisivo nelle battute successive a salvare su Reus. Leao e Theo creano una grande chance allo scadere, ma nulla di fatto. Altra grande chance per gli uomini di Pioli in avvio di ripresa: sugli sviluppi di una ripartenza, Leao trova Pulisic solo a centro area, ma la conclusione dello statunitense è centrale. Spingono gli ospiti e a 20' dalla fine Pioli cerca di trovare il guizzo decisivo dalla panchina, inserendo Chukwueze, Okafor e Florenzi. Un cross del numero 10 pesca Theo sul secondo palo, ma il suo tuffo di testa termina sopra alla traversa. All’86’ è l’esterno ex Villarreal a tentare la soluzione personale, ma il suo mancino a giro esce di poco. Pochi secondi e arriva un’altra opportunità clamorosa: Leao serve ancora il nigeriano che calcia da pochi metri su Kobel, mentre sulla ribattuta arriva Reijnders che dal limite non trova di poco il gol. Finisce così il match, che non sorride nemmeno questa volta al Milan, sprecone e terzo in classifica in vista del doppio appuntamento con i parigini.

LE PAGELLE DI BORUSSIA DORTMUND-MILAN

IL TABELLINO

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterback, Bensebaini; Can, Özcan; Brandt (19' st Adeyemi), Reus (dal 26’ st Nmecha), Malen (dal 26’ st Bynoe-Gittens); Füllkrug (dal 40’ st Moukoko). A disp. Meyer, Lotka, Wolf, Süle, Reyna, Haller. All. Terzic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 24' st Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (dal 13' st Adli); Pulisic (dal 24'st Chukwueze), Giroud (dal 24' st Okafor), Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Bartesaghi, Jovic. All. Pioli

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Schlotterback (B), Reijnders (M), Can (B), Hummels (B), Musah (M)

LE STATISTICHE DI BORUSSIA DORTMUND-MILAN

Il Milan non è riuscito a segnare nelle prime due gare di una fase a gironi della UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

Il Milan ha pareggiato i primi due incontri giocati in una fase a gironi della UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

Il Milan è una delle due squadre, insieme al Barcellona, che non ha ancora subito gol in questa edizione della UEFA Champions League.

Considerando la sola fase a gironi della UEFA Champions League, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per quattro gare di fila in questa fase del torneo per la prima volta dal 2002/03.

Il Milan non ha segnato i quattro match di fila in UEFA Champions League / Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia.

Il Milan ha pareggiato due incontri di fila in UEFA Champions League per la prima volta da ottobre 2013 (vs Ajax e Barcellona in quel caso).

Il Milan ha pareggiato due incontri di fila per 0-0 in UEFA Champions League per la prima volta da aprile 1994 (pareggi a reti inviolate contro Anderlecht e Porto in quel caso).

Nelle ultime sei stagioni di Champions League (tra il 2018/19 e il 2023/24), il Borussia Dortmund ha perso solo una delle 16 partite casalinghe nella fase a gironi (9V, 6N): 1-3 contro l'Ajax nel novembre 2021.

Solamente in due occasioni (19 contro il Tottenham nel marzo 2019 e 20 contro il Marsiglia nel settembre 2011), il Borussia Dortmund ha calciato più volte senza trovare la via della rete che contro il Milan in un match di UEFA Champions League dal 2003/04 (18).

Con Yunus Musah e Christian Pulisic, il Milan è diventata la prima squadra italiana a schierare due giocatori americani dal primo minuto in una gara della moderna UEFA Champions League (dal 1992/93).

50ª presenza di Christian Pulisic in Champions League, più del doppio di qualsiasi altro giocatore americano nel torneo (Weston McKennie, 24).