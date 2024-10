Milan: il calendario ti aiuta, ma adesso è vietato sbagliare

In questo senso fa moltissimo Morata, perché è l'unico in grado di legare i reparti e occuparsi della regia offensiva. E fa tanto Pulisic, sempre decisivo quando reggono le gambe. A Leverkusen, per dire, la difficoltà a uscire dal basso ha regalato molti metri agli avversari per tutto il primo tempo. Con Morata in campo le cose sono cambiate e questo impone un'altra domanda: se Morata e Abraham, possibilmente insieme, sono imprescindibili, come farà Fonseca a gestire le naturali rotazioni? La risposta dovrà trovarla il tecnico. Al momento il Milan è una squadra a metà, che può essere tremendamente pericolosa in attacco ma che non deve mai concedere metri di campo all'avversario. La Champions è cominciata male ma può essere aggiustata. A patto di trovare la giusta misura e sfruttare le doti senza patire i difetti. Non sarà facile, ma si può fare. Fonseca ha parlato di miglior Milan della sua gestione. Diciamo che si può parlare di un Milan con la scritta lavori in corso appiccicata sulla schiena. Può venir fuori una bella casa o venire giù al primo scossone. E' una questione di equilibrio, in fondo, sempre.