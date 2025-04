Inter-Barcellona, parte la caccia al biglietto per la semifinale di ritorno: tutte le informazioni

FASE 2 – Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti UEFA | Solo online su inter.it/tickets

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il proprio posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330. Dalle ore 12:00 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. Si raccomanda agli abbonati dei settori sopra elencati di controllare la propria casella e-mail, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni necessarie per l’acquisto.