Chi vince la Champions League? Il pronostico del supercomputer Opta

Ne restano solo quattro. Chiusi gli ottavi di finale, soltanto quattro squadre rimangono in corsa per vincere la Champions League: Arsenal, Barcellona, Inter e Psg. Da un parte del tabellone si sfidano Arsenal e Psg, mentre dall'altra parte ci sono Inter e Barcellona. Ma chi di queste ha magiori probabillità di alzare la coppa nella finale di Monaco? Per rispondere a questa domanda arriva in soccorso il supercomputer Opta che, simulando circa 10000 scenari diversi, ha calcolato le probabilità di successo finale per ogni squadra rimasta in gara.