Il Barcellona senza Lewandowski significa 'manita': 15 gol in tre partite senza il polacco

Come sta Robert Lewandowski? Come anticipato ieri, in giornata l'attaccante polacco si è sottoposto ad accertamenti, il problema accusato alla gamba sinistra nel match contro il Celta lo terrà ai box tra le due e le tre settimane. Il Barcellona lo perde dunque per la finale di Coppa del Re contro il Real e rischia seriamente di non averlo per entrambi i match di semifinale di Champions contro l'Inter. Assenza, va da sè, pesante. Bastino alcuni numeri: in stagione Lewa ha segnato 25 gol in Liga, 11 in Champions, 3 in Coppa del Re, 1 in Supercoppa. Una punta da 40 gol, insomma. Non servono poi solo i numeri per descrivere l'importanza del polacco: a 36 anni, saranno 37 ad agosto, prima di ieri la sua stagione era stata praticamente senza intoppi, 46 partite disputate e solo tre saltate.