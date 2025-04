Champions, altra rivoluzione in vista: allo studio l'abolizione dei supplementari

Dopo solo un anno di rodaggio, il format della nuova Champions League potrebbe subire alcune modifiche importanti. Secondo quanto anticipato da SportBild, l'Uefa starebbe infatti studiando alcune novità che la Commissione competizioni per club discuterà il prossimo 30 maggio, alla vigilia della finalissima di Monaco di Baviera, per poi presentarle al Comitato Esecutivo. Nel dettaglio sarebbero in corso alcune considerazioni sull'abolizione dei tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta, sul ripristino del divieto dei derby prima dei quarti e sulla possibilità di premiare le squadre che si classificano tra le prime otto nella "Fase campionato" concedendo loro la possibilità di giocare in casa il ritorno dei quarti e della semifinale. Ma vediamo nel dettaglio, stando a quanto trapela dalla Germania, quali sarebbero le modifiche del regolamento in fase di studio.