Champions League, Bayer Leverkusen-Milan 1-0: Boniface piega i rossoneri

BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0

Un ottimo secondo tempo non basta alla squadra di Fonseca che perde la seconda gara di fila e resta a quota 0 in classifica. Nel finale proteste milaniste per un rigore non concesso a Loftus-Cheek

© ansa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella seconda giornata di Champions League il Bayer Leverkusen batte 1-0 in casa il Milan grazie a una rete di Boniface a inizio ripresa. I rossoneri, apparsi sotto tono per buona parte del primo tempo, vengono fuori alla distanza e vanno più volte vicino al pareggio e nel finale Theo Hernandez colpisce una clamorosa traversa. In pieno recupero proteste rossonere per un rigore non concesso per fallo su Loftus-Cheek. Per la squadra di Fonseca, ancora a 0 punti, matura così la seconda sconfitta dopo quella casalinga col Liverpool. Il Leverkusen, invece, conquista il secondo successo di fila e rimane a punteggio pieno.

LA PARTITA

Fonseca conferma per dieci undicesimi la formazione vista con Inter e Lecce. Morata, non al meglio della condizione, si accomoda in panchina: al suo posto Loftus-Cheek in mediana con Reijnders che si alza sulla trequarti. Nel Leverkusen, Wirtz e Adli agiscono alle spalle dell'unica punta Boniface.

Pronti-via e nei primi tre minuti il Bayer va per due volte vicino al gol, prima con Boniface che impegna Maignan con un destro potente ma non angolato e poi con un colpo di testa ravvicinato di Hincapié che vede ancora pronto il portiere rossonero. Al 21' annullata una rete al Leverkusen: Boniface mette dentro da pochi passi il perfetto cross di Frimpong. L'esterno olandese però si trovava in leggero fuorigioco sul lancio millimetrico di Garcia. Il Milan prova timidamente a farsi vedere in avanti ma Leao, dopo essersi liberato bene in area sulla sinistra, sbaglia il cross. I padroni di casa ci provano subito dopo con un destro di Grimaldo respinto da Maignan. Al 38' altra grande chance per il Bayer: Grimaldo fa il bello e cattivo tempo sulla sinistra, arriva agevolmente sul fondo e mette un'insidiosa palla al centro, respinta da Maignan sui piedi di Frimpong che calcia altissimo da buona posizione. Un minuto più tardi bel contropiede del Milan con Fofana che aziona Pulisic, ma l'americano calcia debolmente tra le braccia di Hradecky. Nel finale di frazione proteste milaniste per un sospetto contatto in area tedesca tra Tapsoba e Abraham ma per lo svizzero Scharer non è rigore.

Nessun cambio nell'intervallo per le due squadre e il Bayer rientra spingendo di nuovo sull'acceleatore. Al 47' su errore in disimpegno di Theo, Wirtz si libera al tiro ma trova ancora una volta un super Maignan a dirgli di no. Al 51' il Leverkusen passa meritatamente in vantaggio: Garcia pesca in area Grimaldo che, lasciato colpevolmente solo, calcia a botta sicura. Maignan compie l'ennesimo super intervento ma la sfera arriva a Boniface che da due passi insacca. Al 56' prima grande occasione per il Milan con Reijnders che si trova tutto solo in area e, dopo qualche tentennamento di troppo, riesce a calciare in porta ma trova la respinta da portiere di hockey di Hradecky. La partita è più viva che mai e vive di botta e risposta continui. Al 60' Xhaka arriva al tiro da fuori dopo un'azione in solitaria di Boniface ma la palla si alza sopra la traversa. Sulla ripartenza successiva Abraham viene anticipato di un soffio da Hradecky che anticipa l'ex Roma in scivolata fuori area. Fonseca cambia la punta inserendo Morata al posto di Abraham. Al 64' tentativo di Fofana che, da posizione defilata, scarica un detro potente, parato dal portiere del Leverkusen. Al 73' clamorosa occasione per Morata che sfrutta un disimpegno errato di Hradecky e, in scivolata ad un metro dalla porta, arriva sul pallone che però si alza incredibilmente e termina sul fondo. Al 76' Frimpong si divora il raddoppio calciando a lato da ottima posizione a tu per tu con Maignan. All'83' altra incredibile palla gol per il Milan: il sinistro da fuori area di Theo, deviato, si stampa sulla traversa. Morata, sulla respinta, colpisce di testa ma non trova la porta. All'87' gran botta di Loftus-Cheek da dentro l'area e ancora una volta Hradecky è attento. Nel recupero nuovo episodio dubbio con Loftus-Cheek che subisce un pestone sulla linea dell'area del Bayer ma ancora una volta l'arbitro Scharer lascia correre.

Per il Milan arriva così la seconda sconfitta consecutiva in questa nuova Champions, seppure il risultato più giusto sarebbe stato il pari per quanto visto nel secondo tempo. La squadra di Fonseca, dopo un avvio davvero difficile (Liverpool in casa e appunto Leverkusen in trasferta), tornerà in campo in Europa martedì 22 ottobre alle 18:45 contro il Bruges a San Siro. Il Bayer, che viaggia invece a punteggio pieno, è atteso dalla trasferta di Brest mercoledì 23 ottobre.

LE PAGELLE

Maignan 7 - Se il primo tempo si chiude sullo 0-0 è solo merito suo. Compie grandi interventi salvando più volte il risultato. Nella ripresa si arrende solo a Boniface ma dopo aver fatto una gran parata su Grimaldo. Sempre attento anche nelle palle alte.

Emerson Royal 5 - Dalla sua parte, il Bayer Leverkusen fa quello che vuole con Grimaldo che troppo spesso lo salta agevolmente e si trova spesso solo a crossare e a tirare.

Theo Hernandez 6,5 - In fase difensiva commette qualche errore ma in ripartenza è una spina nel fianco della difesa tedesca. Nel finale solo la traversa (e molta sfortuna) gli nega la gioia del gol.

Loftus-Cheek 5 - Fonseca lo rimette titolare dopo due partite in panchina, facendolo giocare in mediana insieme a Fofana. Lento, troppo spesso in ritardo e non in grado di tenere a bada le incursioni di Wirtz e compagni. Nel finale si fa vedere per una conclusione respinta da Hradecky e per un pestone subito sulla linea d'area di rigore da Hincapié che l'arbitro però non ha sanzionato

Wirtz 7 - Classe, visione di gioco e velocità: il tutto in un solo giocatore che, soprattutto nel primo tempo, fa ammattire la difesa milanista. Nella ripresa cala leggermente ma resta comunque tra i migliori dei suoi.

Boniface 7,5 - Un attaccante totale che fa da solo reparto: sponde, giocate di qualità e gol (due di cui uno annullato per fuorigioco precedente).

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky 7; Tapsoba 6,5, Tah 6,5, Hincapié 7; Frimpong 6, Xhaka 6,5, Garcia 6,5 (30' st Andrich sv), Grimaldo 7 (44' st Belocian sv); Adli 6,5, Wirtz 7 (44' st Tella sv); Boniface 7,5 (30' st Terrier sv). A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Arthur, Schick, Mukiele. All. Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Emerson 5, Gabbia 6, Tomori 5,5, Theo Hernandez 6,5; Fofana 6,5, Loftus-Cheek 5; Pulisic 5,5 (34' st Chukwueze sv), Reijnders 5,5, Leao 5,5; Abraham 5,5 (17' st Morata 6,5). A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Okafor. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Scharer (SUI).

Marcatori: 6' st Boniface (L)

Ammoniti: Garcia, Frimpong (L), Morata, Chukwueze (M)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Per la seconda volta soltanto in 21 partecipazioni alla Champions League, il Milan ha perso le prime due sfide di una singola edizione del torneo, dopo la prima nel 2021/22.

• Per la prima volta il Milan ha perso due match consecutivi contro squadre tedesche in Champions League.

• Era da marzo-ottobre 2021 che il Milan non perdeva quattro match di fila nelle grandi competizioni europee.

• Era dall’ottobre 1999 che il Milan non perdeva una trasferta di Champions League contro un’avversaria tedesca: sconfitta per 1-0, in quel caso contro l’Hertha Berlino, nella fase a gironi.

• Il Milan non è riuscito a strappare il successo in sei delle ultime sette trasferte (3N, 3P) di Champions League, restando a secco di reti in ben cinque di queste.

• L’ultima volta in cui il Milan ha effettuato almeno 17 conclusioni in un match di Champions League per poi perderlo è stata ancora contro una squadra tedesca: il Borussia Dortmund, nel novembre 2023 (17 anche in quel caso).

• Per la prima volta nella sua storia, il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto per 10 gare interne consecutive nelle principali competizioni europee (7V, 3N).

• Per la prima volta dal 2001/02, il Bayer Leverkusen ha vinto le prime due partite stagionali di Champions League.

• Per la seconda volta in Champions League, il Bayer Leverkusen ha tenuto la porta inviolata per tre match di fila: la prima tra ottobre 2000 e settembre 2001).

• Victor Boniface è diventato il primo giocatore nigeriano a trovare il gol con una squadra tedesca in Champions League dalla rete di Chinedu Obasi con lo Schalke contro lo Sporting CP, nell’ottobre 2014.