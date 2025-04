Il calendario completo delle semifinali: l'Inter a Barcellona il 30 aprile. Ecco date e orari

In casa Inter la testa è già alla doppia sfida col Barcellona che mette in palio un posto per la finale della Champions League 24/25 in programma il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I nerazzurri appunto, dovranno vedersela prima con i catalani guidati da Flick: come stabilito dall'ultimo sorteggio, l'andata si giocherà in Spagna. Precisamente allo stadio Lluís Companys (meglio noto come Montjuïc) il prossimo 30 aprile alle ore 21. Il ritorno invece si disputerà a San Siro il 6 maggio con il medesimo orario. Il giorno più tardi invece la semifinale di ritorno tra Psg e Arsenal in quel di Parigi (primo atto a Londra il 29 aprile).