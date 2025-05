Marquinhos: "Non cambieremo in funzione dell'Inter, siamo pronti"

E' carico anche Ousmane Dembélé in vista dell'ultimo atto della Champions contro l'Inter. "Come ho detto più volte, sono molto orgoglioso di essere arrivato in finale - ha spiegato in conferenza l'attaccante del Psg -. Abbiamo lavorato sodo, non è stato sempre facile: non siamo partiti bene, ma abbiamo fatto la differenza nella seconda parte dell'annata. Essere qui è eccezionale, è un momento di grande gioia". "Candidato al Pallone d'Oro? Sono ripetitivo, l’importante sono i trofei di squadra che potrei vincere e non su quelli individuali - ha aggiunto -. Ovviamente ci penso, ma attraverso i risultati di squadra. Sono contento del percorso fatto, soprattutto da gennaio in poi: c’è stato un cambio di mentalità".