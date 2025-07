Morto Sergio Viganò, dagli spogliatoi al Monferrato

E' morto in ospedale ad Alessandria, dopo una malattia, Sergio Viganò, 84 anni, uno dei massofisioterapisti del calcio italiano. Al termine della carriera professionale si era trasferito in Monferrato a Lu, dove aveva continuato a seguire la Luese, di cui è stato presidente onorario. Viganò, già nello staff tecnico dell'Alessandria Calcio, è stato il massaggiatore della Sampdoria. Uno dei primi pensieri per Viganò è arrivato da Mauro Rizzin, attuale vicesindaco di Sale, ex calciatore, amico intimo del massaggiatore. "Con Sergio, come prima con Sinisa e Gianluca, se ne va un altro pezzo della mia vita, non solo sportiva ma soprattutto personale", le sue parole.