Snoop Dog diventa comproprietario dello Swansea

Snoop Dogg è diventato comproprietario dello Swansea City, squadra che gioca in Championship (la serie B inglese) in un'insolita alleanza tra il mondo del rap e quello del calcio. Lo ha annunciato il club gallese. La 53enne star americana di 53 si unisce all'ex del Real Madrid ora al Milan, e vicecampione del mondo 2018, Luka Modric nella struttura proprietaria del club. Snoop Dogg era apparso a sorpresa sui canali social del club la scorsa settimana, indossando la nuova maglia 'home' per la stagione 2025-26, e il club ora ha annunciato che il popolare rapper è diventato uno degli investitori. Il suo coinvolgimento arriva dopo che gli imprenditori americani Brett Cravatt e Jason Cohen hanno rilevato lo Swansea lo scorso novembre. Ora l'auspicio è che Snoop Dogg, il cui vero nome è Calvin Broadus, possa usare i suoi oltre 100 milioni di follower sui social media per aumentare la visibilità del club, che punta a tornare in Premier League per la prima volta dalla retrocessione del 2018. I proprietari dello Swansea hanno dichiarato di voler generare maggiori entrate, il che consentirebbe loro di investire di più in nuovi giocatori, nel rispetto delle regole di profitto e sostenibilità del calcio britannico. Il rapper 53enne ha ichiarato sul sito web del club: "Il mio amore per il calcio è ben noto, ma per me è speciale diventare comproprietario del club con lo Swansea City. La storia del club e della zona in cui si trova mi ha davvero colpito. Questa è una città e un club orgogliosi di rappresentare la classe operaia. Un outsider che 'morde', proprio come me. Sono orgoglioso di far parte dello Swansea City". Quanto al neomilanista Modric, lo scorso aprile Swansea ha annunciato che Modric il 39enne centrocampista croato aveva acquisito una quota del club. "Per citare una frase tratta dal repertorio di Snoop Dog questo annuncio è il prossimo episodio per lo Swansea City, mentre cerchiamo di creare nuove opportunità per aumentare la portata e il profilo del club - hanno invece dichiarato Cravatt e Cohen in un comunicato -. La colossale fanbase globale e il pubblico di Snoop ci aiuteranno sicuramente in questo, e lui ci ha chiaramente dimostrato durante tutto questo processo quanto sia entusiasta all'idea di unirsi al club. Snoop Dog ha condiviso apertamente il suo amore per il calcio e il suo desiderio di essere coinvolto nel gioco e ci aspettiamo che il suo coinvolgimento ci aiuti a mettere in campo una squadra il più competitiva possibile". Intanto i grandi rivali gallesi dello Swansea, il Wrexham, hanno raggiunto una fulminea ascesa in Championship - la seconda divisione del calcio inglese - da quando le star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno acquistato il club nel 2020.