Napoli, McTominay: “Col Cagliari il momento più bello della mia carriera”

“La sfida con il Cagliari è stato il momento più bello della mia carriera, non potevo sognare di meglio”. Dal ritiro di Dimaro parla il miglior giocatore della scorsa Serie A, lo scozzese Scott McTominay che ha trascinato il Napoli al quarto Scudetto a suon di gol. “La rete all’ultima giornata è stata importantissima, ma ora dobbiamo concentrarci su una nuova stagione. Dobbiamo ripeterci, le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre affamati e farà del mio meglio per aiutare questa squadra. Abbiamo tante partite davanti a noi, siamo un grande gruppo e questa fase iniziale di ritiro sarà fondamentale”. McTominay ha poi parlato dell’ambientamento in Italia e nella Serie A: “È stato semplice, mister Conte e i compagni di squadra sono stati fantastici con me fin dal primo giorno. Volevo solo lavorare il più possibile, essere in forma e mostrare quelle che sono le mie qualità. Questo discorso vale ancora oggi, è iniziata una nuova stagione con nuovi giocatori e non vedo l’ora di tornare a giocare”.