Milan, Maldini: "Quarti di Champions meritati, ora eviterei le italiane"

Il giorno dopo la qualificazione ai quarti di Champions League, Paolo Maldini commenta l'impresa a Milan TV. "Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la giochiamo - ha detto il direttore dell'area tecnica - Eviterei le italiane, ma se dovessero passare sarei contento per il calcio italiano. A questo punto chi arriva, arriva. Non possiamo pensare di essere al livello di Bayern, City o Real".