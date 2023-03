Milan, il passaggio ai quarti di Champions porta un tesoretto da 71,4 milioni

© Getty Images

La qualificazione ai quarti di Champions League porta nuovo prestigio al Milan in campo internazionale ma anche le casse societarie ne beneficiano. Con l'approdo tra le migliori 8 d'Europa, il Diavolo si è garantito almeno un'entrata da 71,4 milioni di euro: 15,64 milioni dalla sola partecipazione, 30,20 milioni di prestazioni tra fase a gironi e a eliminazione diretta, 14,79 milioni per il coefficiente di rendimento decennale e circa 12,76 milioni (8 dalla prima metà, un minimo di 4,76 dalla seconda, la cifra può variare) di profitti derivati dal market pool, a cui vanno sottratti 2 milioni di euro per la violazione del Fair play finanziario.