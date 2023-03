Da New York i complimenti di Cardinale a Pioli: orgoglioso

Da New York sono arrivati i complimenti di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan ha seguito dagli States la partita contro il Tottenham e ha esultato per il passaggio del turno. Nella notte di Londra Stefano Pioli ha ricevuto dei messaggi dal numero uno di RedBird con i complimenti per la qualificazione ai quarti. Cardinale, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è detto molto orgoglioso dell'allenatore e della squadra e ha usato tre parole chiave come resilienza, solidità e competitività. Messaggi ricevuti anche da Maldini. Un segno importante che la proprietà è vicina.