Le pagelle di Napoli-Sporting Lisbona: Hojlund "melatonina" di Politano, De Bruyne mette due assist sul tavolo della pace

NAPOLI (4-1-4-1)

Milinkovic-Savic 6,5 - Fa una sola parata, al 93', su Hjulmand. Ovviamente decisiva: c'è altro da aggiungere?

Spinazzola 6,5 - A destra come a sinistra, rifornimento costante alla fase offensiva in ottimo tandem con Politano. Tiene bene in copertura, si fa sempre trovare dai compagni quando bisogna ripartire. Sta attraversando una seconda giovinezza e, per questo, andrebbe preso seriamente in considerazione anche per la Nazionale

Beukema 6,5 - Meno impegnato del compagno di reparto, si fa notare dopo una manciata di minuti per una chiusura fondamentale a qualche metro da Milinkovic-Savic. Se Juan Jesus duella sull'uomo, lui lavora maggiormente nella chiusura degli spazi abbassando la serranda ogni volta che lo Sporting si affaccia dalle sue parti

Juan Jesus 6,5 - Ioannidis lo sceglie come "rivale" privilegiato di giornata e lui ripaga la cortesia cancellandolo dal campo. Sempre attento, sempre alla giusta distanza, sempre fastidioso come una mosca. Non gli molla un centimetro e lo soffoca fino a tramortirlo

Gutierrez 6 - Il Napoli, con il ben di Dio che ha sulla destra, dalla sua parte ci va pochino e lui non ha quindi grandi opportunità per farsi notare tanto più che davanti, con il girovagante McTominay, non ha un vero e proprio punto di riferimento. Onesta fase difensiva, ordinata e senza grandi affanni

dal 36' st Olivera sv

Lobotka 5,5 - Per citare il professor Piantanida... "vi dirò, vi dirò, vi dirò" che un Lobotka così spento e in difficoltà non lo avevamo mai visto. L'avanzamento di Anguissa sulla trequarti gli toglie un supporto fondamentale in fase di costruzione e di interdizione. Fatica a liberarsi dal pressing dello Sporting ed è di conseguenza meno lucido del solito nel dettare i tempi di gioco

Politano 5,5 - L'errore in occasione del fallo da rigore pesa come un macigno sulla sua partita, fin lì praticamente perfetta, e ne condiziona inevitabilmente il giudizio. Dopo 60 minuti da favola, tra scatti, dribbling riusciti e conclusioni pericolose, rischia di passare una notte insonne. Lo salva Hojlund, mai come in questo caso più utile della melatonina per un sonno tranquillo

dal 24' st Neres 6 - Contro il Milan il suo ingresso aveva rivitalizzato l'attacco del Napoli. Questa volta è decisamente meno efficace: spreca un buon contropiede nei minuti di recupero

Anguissa 6,5 - Per gran parte del primo tempo la vera anima del Napoli. Difende, riparte, imposta e va al tiro. Ecco, va al tiro... male. La grande pecca di serata è questa, ma certamente i suoi centimetri e i suoi chili, in un centrocampo un po' leggerino, servono come il pane

De Bruyne 7,5 - Risponde alle critiche del post Milan con due assist da manuale per Hojlund. Il primo da fuoriclasse assoluto: recupero palla, dribbling e verticalizzazione nello spazio. Il secondo con un destro perfetto sulla testa del compagno. Non sarà più così al centro del gioco come nel City, ma quando si accende è un altro Napoli. Sostituito subito dopo la rete del raddoppio, si scambia un cinque con Conte e si accomoda in panchina come il più ubbidiente degli scolaretti. Lezione imparata e caso chiuso.

dal 36' st Gilmour sv

McTominay 5 - Continua il momento negativo. Non riesce mai a trovare la posizione in campo ballando tra la fascia sinistra e la zona centrale immediatamente a ridosso di Hojlund. Anche fisicamente meno dirompente dello scorso anno, sicuramente tra i giocatori più in difficoltà di questa prima parte di stagione del Napoli

dal 24' st Lang 5,5 - Non aggiunge niente: ancora lontano dalla migliore condizione e in difficoltà nell'uno contro uno che, sulla carta, sarebbe la specialità della casa

Hojlund 7,5 - Lavora moltissimo cercando di favorire lo scarico verticale dei compagni e la salita dei trequartisti. Abbandonato in mezzo a Quaresma e Inacio riesce a tenerli sempre in apprensione. Nell'azione del primo gol è impeccabile: scatto nello spazio e palla sotto le gambe del portiere. Sul secondo il tempismo è da grande centravanti. Good job

dal 45' st Lucca sv

All.: Conte 6,5 - Archivia la sconfitta in campionato contro il Milan con il primo successo in Champions. Nonostante le assenze il suo Napoli è solido, fluido e, a tratti, anche bello da vedere. Gli resta da risolvere l'equivoco McTominay, perché lo scozzese, a sinistra, è davvero troppo sacrificato.



SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva 6,5; Fresneda 6,5, Quaresma 5,5 (22' st Debast 6), Inacio 5,5, Araujo 5; Hjulmand 6,5, Joao Simoes 6 (33' st Morita); Quenda 6, Trincao 5,5 (1' st Suarez 6,5), Geny Catamo 5 (1' st Pedro Conçalves 5,5); Ioannidis 5 (22' st Alisson 6). All.: Rui Borges 6