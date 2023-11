Lazio, vetrina Champions per Provedel: osservato speciale dello United

© ipp

Ivan Provedel sta lottando con la febbre a causa di una brutta tonsillite, ma in Champions League oggi vuole esserci a tutti i costi e proverà fino all'ultimo a recuperare. In ballo, del resto, non c'è solo una gara cruciale per il futuro europeo degli uomini di Sarri e per riscattarsi dopo il ko con la Salernitana, ma anche un'occasione preziosa per mettersi in mostra. Dopo aver salvato più volte la Lazio in campionato e segnando addirittura un gol nel pari con l'Atletico, il match col Celtic potrebbe essere infatti una vetrina importante per il portiere biancoceleste. Le immagini del suo gol di testa hanno fatto il giro del mondo, attirando l'interesse soprattutto del Manchester United. Poco convinti del deludente Onana, stando a Il Messaggero, i Red Devils starebbero seguendo con grande attenzione le prestazioni di Provedel. Situazione che da giugno potrebbe avviare discorsi più concreti tra le parti interessate e portare magari anche a un trasferimento in Premier dell'ex Spezia.