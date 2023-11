Serie A, Salernitana-Lazio 2-1: prima vittoria per i granata

SALERNITANA-LAZIO 2-1

All'Arechi decidono Kastanos e Candreva dopo il vantaggio di Immobile su calcio di rigore

Salernitana-Lazio: tutte le foto della partita











































La tredicesima giornata di Serie A si apre con la prima vittoria in campionato della Salernitana, che all'Arechi batte 2-1 in rimonta la Lazio. Immobile, su rigore al 43', porta in vantaggio i biancocelesti con il centesimo gol in trasferta. Il tap-in di Kastanos al 55' e il destro dalla distanza di Candreva al 66' regalano però i tre punti a Filippo Inzaghi, che aggancia momentaneamente il Verona a 8 punti. Sarri, invece, resta a quota 17.

LA PARTITA

Finalmente, ecco la prima vittoria in questa Serie A per la Salernitana, che batte 2-1 la Lazio. All'Arechi, i granata partono sin da subito bene, tenendo testa ai biancocelesti che, complice l'assenza di Luis Alberto, faticano a far circolare la palla. I padroni di casa sono propositivi e bravi ad uscire dal pressing e le prime occasioni arrivano proprio per Inzaghi: Candreva conclude col sinistro trovando attento Provedel, poi Bohinen colpisce una clamorosa traversa dal limite dell'area. Si vede però anche la Lazio ed è Felipe Anderson, col mancino, a sfiorare il vantaggio evitato da un grande intervento di Gyomber, che però sarà successivamente protagonista in negativo. A fine primo tempo, infatti, è proprio lo slovacco a farsi scavalcare dal pallone e a trattenere in area Immobile, provocando il rigore. A trasformarlo è proprio il capitano biancoceleste, il primo della storia della Serie A ad arrivare a 100 gol in trasferta. E nel finale, Gyomber rischia anche il secondo giallo, ma viene graziato da Prontera.

Inevitabile, allora, il cambio ad inizio ripresa: Inzaghi lo toglie inserendo Lovato. Al 55', però, ecco la doccia fredda per Sarri: Kastanos apre e chiude l'azione del pareggio, insaccando dopo il non perfetto intervento di Provedel. A metà ripresa, ci concretizza la rimonta granata: Candreva conclude da lontano con il destro su calcio di punizione battendo il portiere ospite che non riesce a calcolare bene una traiettoria beffarda. Gli ospiti provano a pareggiarla con i cambi (dentro Isaksen e Castellanos per Felipe Anderson e Immobile), ma non riescono a trovare il 2-2 e incassano l'ennesimo ko in trasferta. I biancocelesti restano a 17 punti, mentre la Salernitana ottiene il suo primo successo e si porta a quota 8: può partire ufficialmente l'operazione salvezza.

LE PAGELLE

Gyomber 4,5 - Primo tempo da incubo: salva un gol, poi però provoca il rigore e rischia il secondo giallo. Inzaghi è costretto a cambiarlo all'intervallo.

Coulibaly 6,5 - Si dimostra il più in forma del centrocampo dei padroni di casa con recuperi e strappi.

Candreva 7 - Entra nell'azione del pareggio, poi segna un gran gol che regala la prima vittoria in campionato ai granata.

Immobile 7 - Sono 100 gol in trasferta: mai nessuno come Ciro. Si dimostra come sempre glaciale dal dischetto.

Provedel 5,5 - Ha responsabilità su entrambi i gol: lascia la sfera a disposizione di Kastanos e valuta male il tiro di Candreva.

IL TABELLINO

SALERNITANA-LAZIO 2-1

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6; Daniliuc 5,5 (17' st Fazio 6,5), Gyomber 4,5 (1' st Lovato 6), Pirola 6 (41' st Bronn sv), Mazzocchi 6; Coulibaly 6,5, Bohinen 6 (16' st Legowski 6), Bradaric 6; Candreva 7, Kastanos 7 (27' st Maggiore 6); Ikwuemesi 6. A disp.: Fiorillo, Gregorio, Sambia, Martegani, Simy, Botheim, Cabral. All.: Inzaghi 7

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Lazzari 5,5 (17' st Hysaj 6), Patric 5,5, Gila 6, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 5,5 (41' st Vecino sv), Kamada 5,5; Felipe Anderson 5,5 (23' st Isaksen 6), Immobile 7 (23' st Castellanos 6), Zaccagni 6 (17' st Pedro 6). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Ruggeri, Basic, Rovella. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Prontera

Marcatori: 43' rig. Immobile (L), 10' st Kastanos (S), 21' st Candreva (S)

Ammoniti: Lazzari (L), Gyomber (S), Daniliuc (S), Inzaghi (S), Cataldi (L), Maggiore (S), Fazio (S), Vecino (L), Coulibaly (S)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Con questa vittoria la Salernitana ha interrotto una serie di 13 partite senza successi in Serie A, la sua peggior striscia nella storia della competizione.

• Era dalla stagione 2013/14 che la Lazio non conquistava solamente 17 punti nelle prime 13 partite disputate in un campionato di Serie A.

• Ciro Immobile è il primo giocatore di Serie A in grado di raggiungere i 100 gol in trasferta nella competizione.

• Ciro Immobile ha realizzato sei reti contro la Salernitana in Serie A, solo Lautaro Martínez (nove) ha segnato più gol contro i campani nella storia del torneo.

• Cinque delle ultime nove reti di Antonio Candreva in Serie A sono state contro squadre della Capitale (tre contro la Roma, due contro la Lazio).

• Tra i centrocampisti che hanno realizzato almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione Antonio Candreva è quello nato prima (28/02/1987).

• Ciro Immobile ha trasformato tutti gli ultimi sei rigori calciati in Serie A, inclusi due contro la Salernitana.

• Grigoris Kastanos non segnava dal 27 maggio 2023 in Serie A, 11 partite senza gol da allora prima di oggi.

• La Salernitana ha segnato per due partite di fila in Serie A per la prima volta dalle prime due giornate di questo campionato.

• La Salernitana ha colpito sette legni in questo campionato e solo quattro squadre ne contano di più – in tutta la passata Serie A ne aveva colpiti sei.

• La Lazio ha segnato tre gol su rigore in questo campionato, solo il Napoli (quattro) e l’Inter (sei) ne hanno realizzati di più.

• Manuel Lazzari ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A