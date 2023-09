Lazio, il gol di Provedel fa il giro del mondo: "Ho studiato da Immobile"

CHAMPIONS LEAGUE

Esordio da sogno in Champions League per il portiere biancoceleste, che da piccolo giocava attaccante e aveva già segnato nel 2019 in Serie B: "Luis Alberto da lì di solito tira sul secondo..."

Sui media di mezzo mondo il protagonista assoluto della prima giornata di Champions League è Ivan Provedel. Le immagini del colpo di testa del portiere della Lazio al 95' per l'1-1 contro l'Atletico Madrid hanno fatto il giro del globo. Dall'Equipe, alla Bbc ma anche sulla Cbs e sui più esotici Times of India o Free Malasya Today viene celebrata l'impresa dell'estremo difensore italiano. Anche la Uefa ha dedicato un post sui social a Provedel e al suo colpo di testa: "Una notte che ricorderò per tutta la vita", ha commentato il portiere biancoceleste.

“Ho studiato da Immobile” ha detto Provedel alla fine della partita, ancora incredulo per un debutto in Champions che definire da sogno è forse riduttivo, ma le sue doti da bomber nascono da più lontano (giocò un anno da attaccante a Pordenone nei giovanissimi) e il portiere le aveva già messe in mostra in un Ascoli-Juve Stabia del 2019-20 in circostanze del tutto simili con un'incornata di testa per il 2-2 finale: Se è più bello questo o quello in Juve Stabia-Ascoli? Non c’è una classifica, sono 2 situazioni diverse, 2 gol bellissimi per importanza, 2 annate molto importanti per me ed entrambi hanno un grande significato.

“Io ho studiato Immobile, ma Luis Alberto da lì di solito tira sul secondo ed eravamo alla disperata - ha aggiunto - Ho sperato che tirasse lì ed era l’unico spazio vuoto. Penso ancora di non rendermene conto e lo farò più avanti. Il calcio nelle belle e nelle cattive cose è veloce“.

Provedel è il quarto portiere ad aver realizzato un gol in Champions League ma il secondo su azione dopo il turco Sinan Bolat. Oltre a loro due, in rete sono andati anche Jorg Butt (tre reti tra il 2000 ed il 2009) e Vincent Enyeama (nel 2010) ma entrambi su rigore.