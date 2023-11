Celtic, Rodgers suona la carica: "Battiamo la Lazio"

VERSO CELTIC-LAZIO

Il tecnico degli scozzesi alla vigilia della sfida dell'Olimpico: "Il gol di Pedro una grande delusione"

Nonostante il Celtic si trovi all'ultimo nel girone E di Champions League con un solo punto, la squadra scozzese nelle ultime due partite darà il massimo, a cominciare da domani in casa della Lazio: "Dobbiamo vincere, ne abbiamo bisogno - spiega l'allenatore Brendan Rodgers nella conferenza stampa pre-partita - La concentrazione andrà mantenuta alta fino alla fine, lo abbiamo capito all'andata: il gol di Pedro fu una grande delusione".

Rodgers esprime parole di stima per l'allenatore rivale: "Sarri è un tecnico con molta esperienza e talento, ha fatto un bel lavoro al Napoli. La sua filosofia di calcio è molto offensiva". Giudizio positivo anche nei confronti di Luis Alberto: "E' un grande giocatore. Tutta la Lazio è una squadra di talento".

Il calore dell'Olimpico non fa paura, anzi, per il mister scozzese quella di domani "sarà l'atmosfera migliore per giocare, ce l'aspettiamo". I biancoverdi devono fare i conti con le assenze in attacco: la contemporanea assenza di Luis Palma e Daizan Maeda per squalifica, sommata alla defezione dell'infortunato Liel Abada (fuori da settembre) costringerà Rodgers a fare di necessità virtù. Il centravanti, Kyogo Furuhashi, non si tocca (già due gol in Champions per lui), mentre ai suoi lati troveranno spazio James Forrest e Hyun-Jun Yang, con Marco Tilio e Mikey Johnston pronti a subentrare a partita in corso.

"Sono certo che i miei giocatori sapranno cogliere le opportunità", chiosa Rodgers. "I biancocelesti in un momento delicato? Sono sicuro che giocheranno al massimo delle loro possibilità. Ci dobbiamo sudare il risultato".

Vedi anche lazio Lazio, Sarri: "Con Celtic gara complicata, Zaccagni e Romagnoli out"

Intanto sul piano della sicurezza, l'attenzione per l'arrivo degli scozzesi è molto alta: non sono escluse sortite dei supporter del Celtic, notoriamente molto "caldi" sui temi politici, con l'esposizione di striscioni anche all'interno dello stadio.