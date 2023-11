Champions: Milan e Lazio, una serata da big per sperare negli ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

I rossoneri devono vincere con il Dortmund per continuare a sperare. I biancocelesti con il Celtic per uscire dalla crisi

È il giorno della verità per Milan e Lazio. I rossoneri ospitano il Borussia Dortmund per quella che è una sorta di finale: a San Siro, senza Leao, servono i tre punti per poi giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League all'ultima giornata sul campo del Newcastle. Più tranquilla la situazione dei biancocelesti, che però sono in crisi di risultati con Maurizio Sarri che non ha nascosto i problemi e anche un certo nervosismo: l'imperativo è battere il Celtic fanalino di coda e poi sperare che l'Atletico vinca a Rotterdam con il Feyenoord. In questo caso sarebbe qualificazione con un turno di anticipo, altrimenti si deciderà tutto all'ultima giornata a Madrid.

MILAN-BORUSSIA DORTMUND

Milan-Borussia Dortmund rappresenta un bivio importante per la stagione rossonera. I rossoneri, reduci dalla sofferta vittoria in campionato contro la Fiorentina, sono tornati in piena corsa per gli ottavi grazie alla vittoria di San Siro contro il Psg, ma stasera non possono sbagliare e hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per continuare a essere padroni del proprio destino. Potrebbe anche bastare un pareggio, ma poi i calcoli diventerebbero un po' più complicati. Non ci sarà Leao, ancora infortunato, ma Pioli ritrova Giroud, squalificato in campionato, e tornerà dal primo minuto Loftus-Cheek. L'inglese giocherà da trequartista nel 4-2-3-1, schema a specchio rispetto ai tedeschi. Il Borussia è una squadra che concede molto ma segna altrettanto, anche se in Champions ha preso gol dal Psg alla prima giornata e poi è sempre riuscito a mantenere la porta inviolata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Krunić, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All.: Pioli

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug. All.: Terzic

La sconfitta contro la Salernitana ha sancito la crisi della Lazio, alla caccia del riscatto in Champions League. L'ambiente è teso, i tifosi sono sul piede di guerra e la sfida contro gli scozzesi potrebbe costare la panchina a Sarri in caso di risultato negativo. Il tecnico toscano, che ha mostrato un certo nervosismo per le prestazioni e la mancanza di risultati, ritrova Luis Alberto, ma continua la grande emergenza in difesa a causa delle assenze di Romagnoli e Casale. Provedel è stato colpito da un attacco influenzale, ma dovrebbe farcela. A centrocampo non c'è lo squalificato Vecino e in attacco manca Zaccagni. Tanti problemi che una vittoria contro il Celtic spazzerebbe via. Perché in caso di tre punti, dopo la partita tutti a tifare Atletico: se gli spagnoli battono il Feyenoord gli ottavi diventerebbero realtà con un turno d'anticipo e l'ultima giornata al Wanda Metropolitano servirebbe solo per decidere primo e secondo posto del girone. In caso di pareggio a Rotterdam, invece, contro Morata e compagni basterebbe un pareggio così come ai Colchoneros.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Celtic (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Turnbull; Forrest, Furuashi, Yang. All.: Rodgers

QUANTO VALE LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI

L’approdo agli ottavi di Champions garantisce 9,6 milioni di euro, oltre a una quota maggiore di market pool e alla possibilità di disputare un’ulteriore sfida casalinga: nel caso di San Siro vale tra i 6 e i 7 milioni di euro al botteghino.

