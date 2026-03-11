L'Atalanta perde lo scontro diretto con la Germania: la quinta squadra in Champions è un miraggio

Atalanta-Bayern: le foto dell'andata degli ottavi di Champions
La sconfitta della Dea con il Bayern è quasi una sentenza sulle nostre speranze. Serve una doppia impresa di Roma, Bologna e Fiorentinadi Alberto Gasparri
La disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League potrebbe aver sancito l'uscita dell'Italia alla corsa per avere una quinta squadra nella prossima stagione della massima competizione europea per club. Con l'Inghilterra che si è già assicurata aritmeticamente un posto in più, il distacco del nostro calcio dalla Germania, attualmente al secondo posto, ultimo utile per l'extra team, è raddoppiato, passando da 214 punti a 500. E la situazione potrebbe peggiorare se Roma, Bologna e Fiorentina, al momento in corsa in Europa League e Conference League, non arriveranno in fondo.
Come detto, dietro all'Inghilterra, ormai al sicuro con i suoi 22.402 punti, ci sono nell'ordine Germania, Spagna e Italia. Tutte molto ravvicinate, ma con le squadre tedesche e iberiche destinate a fare più strada da qui a fine stagione. Realisticamente, anche quest'anno in Serie A sarà il quarto posto della classifica finale l'ultimo utile per giocare la prossima Champions League.
Il Ranking Uefa:
1) INGHILTERRA: 22.402 punti (già sicura del posto extra nella prossima Champions)
2) GERMANIA: 17.857
3) SPAGNA: 17.781
4) ITALIA: 17.357
5) PORTOGALLO: 16.600
6) POLONIA: 15.250
7) FRANCIA: 14.964
8) GRECIA: 12.900
9) CIPRO: 11.906
10) DANIMARCA: 11.750
