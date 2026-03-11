L'Atalanta perde lo scontro diretto con la Germania: la quinta squadra in Champions è un miraggio

La disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League potrebbe aver sancito l'uscita dell'Italia alla corsa per avere una quinta squadra nella prossima stagione della massima competizione europea per club. Con l'Inghilterra che si è già assicurata aritmeticamente un posto in più, il distacco del nostro calcio dalla Germania, attualmente al secondo posto, ultimo utile per l'extra team, è raddoppiato, passando da 214 punti a 500. E la situazione potrebbe peggiorare se Roma, Bologna e Fiorentina, al momento in corsa in Europa League e Conference League, non arriveranno in fondo.