Spalletti scuote la Juventus: "Vi giocate il futuro". Il discorso alla Continassa dopo il ko col Como

"Vi giocate la Juventus" il concetto ribadito più volte da Spalletti nel discorso, fatto col cuore, diretto ma non con toni duri o accusatori, ai giocatori. E ha messo sul piatto non solo il loro, di futuro, ma anche il proprio e quello della stagione perché, svanita la Coppa Italia e con gli ottavi di Champions che dipendono da una eventuale rimonta, perdere anche il quarto posto sarebbe delittuoso a livello di prestigio e, soprattutto, di conti.