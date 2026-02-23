retroscena

Spalletti scuote la Juventus: "Vi giocate il futuro". Il discorso alla Continassa dopo il ko col Como

Luciano Spalletti parla al cuore della Juventus dopo le sconfitte con Inter, Galatasaray e Como: "Vi giocate il futuro"

23 Feb 2026 - 08:29
videovideo

Come ripartire dopo le mazzate Inter, Galatasaray e Como? Luciano Spalletti ne ha parlato ieri al gruppo, riunito alla Continassa prima del giorno libero - oggi - concesso in vista delle fatiche di Champions visto che da domani riparte la preparazione al ritorno del playoff, dove servirà un'impresa. Il tecnico della Juventus ha chiesto alla squadra risposte immediate, non prima di aver ammesso i propri errori.

Cosa ha detto Spalletti?

 "Vi giocate la Juventus" il concetto ribadito più volte da Spalletti nel discorso, fatto col cuore, diretto ma non con toni duri o accusatori, ai giocatori. E ha messo sul piatto non solo il loro, di futuro, ma anche il proprio e quello della stagione perché, svanita la Coppa Italia e con gli ottavi di Champions che dipendono da una eventuale rimonta, perdere anche il quarto posto sarebbe delittuoso a livello di prestigio e, soprattutto, di conti.

La dirigenza con Spalletti

 La fiducia dell'allenatore nel gruppo è intatta, così come quella dei giocatori verso Spalletti. Anche la dirigenza la pensa così e infatti la presenza, durante il confronto squadra-tecnico, di Chiellini e Modesto (Comolli è arrivato successivamente per seguire l'allenamento) è stata silenziosa per lasciare a Spalletti il ruolo di leader e guida in questo momento così delicato.

Mercoledì c'è subito l'occasione per dimostrare, tutti, di essere da Juve. Con la consapevolezza che sarà durissima andare agli ottavi di finale ma conterà anche come arriverà l'eventuale eliminazione: nessuna pressione ma non sono ammesse altre figuracce.

