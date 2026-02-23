Galatasaray, Osimhen tra l'infortunio e il problema stipendi: rischia di non giocare contro la Juventus

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete
Secondo fonti turche, l'assenza del nigeriano in campionato non è spiegabile solo dai problemi fisici come da versione ufficiale
Juventus-Galatasaray senza Victor Osimhen in campo è una possibilità più che concreta. E il motivo, diversamente da quanto diffuso informalmente dal club turco prima del match contro il Konyaspor, non sarebbe solamente fisico. Secondo quanto riporta il quotidiano Hurriyet, l'ex attaccante del Napoli potrebbe non giocare anche mercoledì in Champions League a causa di problemi di natura economica.
È vero che Osimhen, spiega il quotidiano turco, ha detto a Okan Buruk di sentire dolore al ginocchio destro (anche domenica non si è allenato), e per questo l'allenatore non lo ha convocato contro il Konyaspor, ma ci sarebbe anche dell'altro. Il nigeriano non avrebbe ricevuto ancora gli stipendi di gennaio e febbraio e per questo attorno a lui si sarebbe creato malumore. In ogni caso lo stesso Hurriyet precisa Osimhen dovrebbe tornare in Champions, una partita troppo importante (anche per le casse del Galatasaray, particolare non secondario proprio in questa storia) per giocarla senza il giocatore miglioe.
Osimhen è il giocatore più pagato della SuperLig turca, con stipendio netto da 15 milioni di euro che possono arrivare sino a 21 con i bonus.
