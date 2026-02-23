Galatasaray, Osimhen tra l'infortunio e il problema stipendi: rischia di non giocare contro la Juventus

È vero che Osimhen, spiega il quotidiano turco, ha detto a Okan Buruk di sentire dolore al ginocchio destro (anche domenica non si è allenato), e per questo l'allenatore non lo ha convocato contro il Konyaspor, ma ci sarebbe anche dell'altro. Il nigeriano non avrebbe ricevuto ancora gli stipendi di gennaio e febbraio e per questo attorno a lui si sarebbe creato malumore. In ogni caso lo stesso Hurriyet precisa Osimhen dovrebbe tornare in Champions, una partita troppo importante (anche per le casse del Galatasaray, particolare non secondario proprio in questa storia) per giocarla senza il giocatore miglioe.