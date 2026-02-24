Al Hilal, problema per Inzaghi: si ferma Benzema
Non arrivano buone notizie per l'Al Hilal di Simone Inzaghi. L'ex tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Karim Benzema: l'attaccante francese non sarà in campo questa sera contro l'Al Taawoon per un problema agli adduttori. Il centravanti si sottoporrà a tutti gli esami del caso ma al momento non si sa per quanto tempo dovrà stare fermo. Lo stop di Benzema rischia di pesare parecchio sulla corsa al titolo nella Saudi Pro League, visto che l'Al Hilal si ritrova ora terzo a -2 dall'Al Ahli capolista.