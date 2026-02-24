Al Hilal, problema per Inzaghi: si ferma Benzema

24 Feb 2026 - 12:22
© Getty Images

© Getty Images

Non arrivano buone notizie per l'Al Hilal di Simone Inzaghi. L'ex tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Karim Benzema: l'attaccante francese non sarà in campo questa sera contro l'Al Taawoon per un problema agli adduttori. Il centravanti si sottoporrà a tutti gli esami del caso ma al momento non si sa per quanto tempo dovrà stare fermo. Lo stop di Benzema rischia di pesare parecchio sulla corsa al titolo nella Saudi Pro League, visto che l'Al Hilal si ritrova ora terzo a -2 dall'Al Ahli capolista. 

al hilal
karim benzema
simone inzaghi

Ultimi video

01:58
MCH PORTO-RIO AVE 1-0 MCH

Il Porto di Farioli marcia verso il titolo: 1-0 al Rio Ave

01:30
Chivu, caccia all'impresa

Chivu, caccia all'impresa

01:49
Inter, tutto in una notte

Inter, tutto in una notte

01:37
MCH BREMER E YILDIZ MCH

Juve: Yildiz e Bremer prima a parte poi in gruppo

01:13
DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

03:06
Bologna-Udinese 1-0: gli highlights

Bologna-Udinese 1-0: gli highlights

03:04
Fiorentina-Pisa 1-0: gli highlights

Fiorentina-Pisa 1-0: gli highlights

03:21
SRV RULLO LOTTA CHAMPIONS: VOLATA A 6 SQUADRE 23/2 (MUSICATO)

Volata Champions folle: sei squadre in corsa, rischi altissimi

01:07
CLIP DUMFRIES SORRISO IN GRUPPO PRE BODO 23/02 SRV

Inter, Dumfries torna a disposizione dopo 3 mesi: convocato contro il Bodo

00:52
DICH RULLO BODO KNUTZEN SU CAMPO PRE INTER 23/2 SRV

Il Bodo non ci sta: "Problema campo? Il City non ne ha mai parlato…"

02:09
SRV RULLO ARBITRI SOTTO ACCUSA 23/02 (MUSICATO) SRV

Arbitri sotto accusa: ecco le conseguenze dell'ultimo week-end di Serie A

02:23
SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

01:51
SRV RULLO JUVE SENZA ATTACCO 23/2 (MUSICATO) SRV

Una Juve senza attacco: a Spalletti non tornano i conti

01:51
MCH VELEZ-RIVER 1-0 MCH

Continua la crisi del River Plate, terza sconfitta di fila

01:33
SRV RULLO NAPOLI TRASFERTE DA INCUBO 23/2 SRV

Napoli, problema trasferta: troppe sconfitte senza "Maradona"

01:58
MCH PORTO-RIO AVE 1-0 MCH

Il Porto di Farioli marcia verso il titolo: 1-0 al Rio Ave

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:40
Como, brutte notizie: l'esito degli esami di Baturina
12:22
D'Aversa: "Il Torino non merita questa classifica, possiamo risalire"
12:22
Al Hilal, problema per Inzaghi: si ferma Benzema
11:52
Il retroscena di Sogliano: "D'Aversa ha rifiutato il Verona, non se la sentiva"
11:25
Argentina, Afa sotto inchiesta: il campionato si ferma per un turno