Inter, il +10 in campionato fa bene alla... Champions: per Chivu cambio di prospettiva radicale

Un cambio di prospettiva rapido, rapidissimo. Radicale quanto sostanzialmente inatteso. Riavvolgiamo il nastro. Venerdì scorso, vigilia di Lecce-Inter: ogni tifoso nerazzurro avrebbe firmato immediatamente per risvegliarsi oggi, lunedì mattina, con un distacco in campionato inalterato a conclusione della 26esima giornata di Serie A. Il peso del match di Bodo, il poco tempo di recupero, i tanti assenti, i diversi acciaccati, le insidie di Via del Mare. E, di rimando, l'impegno casalingo del Milan contro il Parma... E invece, ecco il +10, l'allungo, se non decisivo, di certo importante. In quattro giorni Chivu ha così preso cinque punti ad Allegri, considerando anche il pari rossonero contro il Como: insomma, il campionato non è affatto blindato, ma ben indirizzato. E, come si diceva, il cambio di prospettiva è netto: ora la Champions, intesa come cammino dispendioso e faticoso a livello mentale e fisico, mette molta meno apprensione. Il margine per gestire le forze c'è.