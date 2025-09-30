Logo SportMediaset
Juve: Thuram verso il forfait, in gruppo Bremer e Conceiçao

Il francese ha fatto un provino a parte poi non si è unito ai compagni

30 Set 2025 - 13:30
Khéphren Thuram verso il forfait per la trasferta della Juve di mercoledì sera in Spagna in casa del Villarreal per la seconda giornata del girone unico di Champions League. Il francese, costretto ad abbandonare la sfida di sabato contro l'Atalanta per un fastidio al polpaccio, ha fatto un provino in campo individuale prima della rifinitura ma poi non si è unito ai compagni per l'allenamento. In gruppo invece sia Bremer, anche lui uscito anzitempo contro la Dea per un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro, che Conceiçao, non convocato per la gara contro la squadra di Juric. Il brasiliano verrà comunque risparmiato. Prima dell'inizio del riscaldamento mister Tudor ha avuto un colloquio con Locatelli  - che tornerà nell'undici titolare e poi con Koopmeiners. Successivamente ha parlato a tutta la squadra.

