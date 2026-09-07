Real Madrid,Mourinho: "Contro l'Inter partita come le altre. Noi in emergenza a centrocampo. E su Chivu..."

Real Madrid-Inter è anche José Mourinho contro il suo passato. Il tecnico portoghese ha scritto la storia a Milano vincendo il triplete ormai 16 anni fa culminato con la Champions alzata al cielo proprio al Bernabeu: "Oggi è il mio stadio di casa ma al di là di questo sarà sempre il mio stadio, ed è iconico per l'Inter. Ogni partita è importante per noi in questa competizione, sono tante gare e spero di rivedere l'Inter più avanti. I nerazzurri sono una grandissima squadra, ormai possono giocare a occhi chiusi".



Nella squadra entrata nella leggenda c'era anche Cristian Chivu, oggi tecnico dei nerazzurri e avversario domani dello Special One: "Era un mio giocatore, abbiamo lavorato insieme. Abbiamo vissuto tante cose insieme, nel bene e nel male". Qualche mese fa però, il tecnico romeno si era sentito attaccato da una frase di Mou, tanto da parlare di "rumore degli amici", usando una semi cit proprio del portoghese. Lo Special One aveva criticato gli ex giocatori a cui vengono assegnate subito panchine dei top club: "Con chi hai parlato per scoprire se ho un brutto rapporto con lui? Con chi hai parlato tu ieri al telefono? Vuoi che ti dica se ci siamo sentiti? Non c'è nulla da chiarire tra noi. Abbiamo avuto tanti contatti quando ero alla Roma e lui allenava la Primavera. Poche volte ho trovato ex giocatori con questa passione per un mestiere molto difficile. Ho sempre capito che voleva fortemente diventare un mister top", ha dichiarato Mourinho. "Partita speciale contro l'Inter? In questo momento sì, dopo la partita sì ma durante la partita no. Sarà come le altre: vogliamo vincere".