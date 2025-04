Inter, Mkhitaryan: "Dura col Barça, serviranno due grandi gare per andare in finale"

Dopo il derby amaro di Coppa Italia, Henrikh Mkhitaryan punta lo sguardo già verso la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona valida per un posto nella finale di Monaco di Baviera del 31 maggio. "Non sarà una partita facile, perché il Barça ha una squadra giovane e talentuosa, con qualche elemento di esperienza - ha spiegato il centrocampista dell'Inter a 'The UCL Show' -. Sarà una partita molto interessante, anche perché semifinali e finale sono sempre gare molto belle da giocare e da vedere".