Liverpool, Slot: "Inter grande squadra, parole Salah inaspettate. Chiesa non sta bene"

In merito alla decisione di non convocare Mohamed Salah, Slot risponde così: "La decisione di non farlo giocare contro l'Inter dimostra quella che è stata la nostra reazione. Non mi aspettavo le sue parole. So che i calciatori sono insoddisfatti quando non giocano, ma di certo non pensavo che avrebbe reagito così". Poi, in conferenza stampa, aggiunge: "Parole riferite a me? È l'unico che può rispondere a questa domanda. Difficile capire a chi si stava riferendo. Non ho parlato con lui dopo la partita con il Leeds, gli abbiamo solo comunicato che non sarebbe venuto in trasferta. Io non credo che il rapporto sia incrinato ma lui ha diritto di provare quello che prova: è stato molto rispettoso, si è allenato duramente e sono rimasto un po' sorpreso dopo i suoi commenti. Ma non è la prima e nemmeno l'ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca". Poi ancora: "Devo capire e indovinare perché ha parlato in quella maniera. Lui ha tutto il diritto di provare le sue sensazioni ma non ha il diritto di esternarle con i media". E chiude: "Ultima partita con il Liverpool? Non so dirlo".