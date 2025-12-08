Hellas Laterza sospende giocatore dopo aggressione ad arbitro 15enne

L'Hellas Laterza interviene ufficialmente sull'aggressione ai danni dell'arbitro quindicenne avvenuta durante la gara del campionato Allievi U16 tra Asd Ginosa e Hellas Laterza, disputata sabato scorso. La società prende "fortemente le distanze" dal comportamento del proprio tesserato e definisce l'episodio "un gesto intollerabile, inqualificabile e radicalmente contrario ai valori di rispetto, lealtà e sportività che hanno caratterizzato l'Hellas Laterza sin dalla sua fondazione". Il club sottolinea che "la violenza non ha e non avrà mai cittadinanza all'interno della filosofia sportiva" della società e rivolge "le più sentite e sincere scuse" al giovane direttore di gara aggredito. Le scuse vengono estese anche "all'Associazione Italiana Arbitri, la cui professionalità e autorevolezza sono state offese", e alla società Asd Ginosa "per la giornata di sport irrimediabilmente rovinata". Sul fronte disciplinare, l'Hellas Laterza rende noto di aver "sospeso immediatamente il calciatore responsabile dell'aggressione" e di essere al lavoro "assieme agli organi della giustizia sportiva" per valutare "un provvedimento esemplare". Il comunicato giunge dopo la denuncia pubblica dell'Aia sull'ennesimo caso di violenza contro un arbitro minorenne, a pochi giorni dal precedente episodio registrato in Calabria. L'associazione richiama istituzioni sportive, società e famiglie a "risposte dure e tempestive" per fermare una deriva preoccupante.