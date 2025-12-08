Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Hellas Laterza sospende giocatore dopo aggressione ad arbitro 15enne

08 Dic 2025 - 20:43

L'Hellas Laterza interviene ufficialmente sull'aggressione ai danni dell'arbitro quindicenne avvenuta durante la gara del campionato Allievi U16 tra Asd Ginosa e Hellas Laterza, disputata sabato scorso. La società prende "fortemente le distanze" dal comportamento del proprio tesserato e definisce l'episodio "un gesto intollerabile, inqualificabile e radicalmente contrario ai valori di rispetto, lealtà e sportività che hanno caratterizzato l'Hellas Laterza sin dalla sua fondazione". Il club sottolinea che "la violenza non ha e non avrà mai cittadinanza all'interno della filosofia sportiva" della società e rivolge "le più sentite e sincere scuse" al giovane direttore di gara aggredito. Le scuse vengono estese anche "all'Associazione Italiana Arbitri, la cui professionalità e autorevolezza sono state offese", e alla società Asd Ginosa "per la giornata di sport irrimediabilmente rovinata". Sul fronte disciplinare, l'Hellas Laterza rende noto di aver "sospeso immediatamente il calciatore responsabile dell'aggressione" e di essere al lavoro "assieme agli organi della giustizia sportiva" per valutare "un provvedimento esemplare". Il comunicato giunge dopo la denuncia pubblica dell'Aia sull'ennesimo caso di violenza contro un arbitro minorenne, a pochi giorni dal precedente episodio registrato in Calabria. L'associazione richiama istituzioni sportive, società e famiglie a "risposte dure e tempestive" per fermare una deriva preoccupante.

Ultimi video

00:27
DICH THURAM SU MIGLIORI 5 ATTACCANTI AL MONDO 08/12 SRV

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:29
SRV RULLO JUVENTUS, IL DOPPIO CASO SPALLETTI-YILDIZ 08/12 (MUSICATO) SRV

Juve, il doppio caso Spalletti-Yildiz

01:44
Rullo Thuram leok

Inter, attacco Champions con Thuram

01:45
SRV RULLO NAPOLI: HOJLUND-NERES LA COPPIA DELLA RINASCITA 08/12 SRV

Napoli: Hojlund-Neres, la coppia della rinascita

01:47
DICH CHIVU SU MERITI ULTIMI 5 ANNI/AKANJI PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

01:50
DICH CHIVU SU BIG MATCH PER CANCELLARE PSG PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

"Che bella domanda!": Chivu trova il modo di cancellare la finale di Champions

01:00
DICH THURAM 2 SU CHIVU/TITOLARE PRE LIVERPOOL 08/12 ok

Thuram: "L'empatia con Chivu nasce da questa cosa…"

00:27
DICH THURAM SU MIGLIORI 5 ATTACCANTI AL MONDO 08/12 SRV

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:24
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio
21:17
Udinese, Runjaic: "Partite come oggi non si devono perdere mai"
21:14
Genoa, De Rossi: "Abbiamo lottato come una vera famiglia"
21:05
Union Brescia, esonerato Diana dopo il ko col Lumezzane
20:47
Mondiali 2026, Christillin: "Più partecipazione ma qualità scadente, sorteggio molto politico"