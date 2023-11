Inter, Lautaro: "Essere già qualificati vuol dire che siamo cresciuti" 

IL PROTAGONISTA

Il capitano nerazzurro dopo la vittoria di Salisburgo: "Volevamo subito passare il turno e lo abbiamo fatto"

Implacabile Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter entra nella ripresa e decide la sfida contro il Salisburgo, mandando i nerazzurri agli ottavi di Champions League: "Sono molto contento perché abbiamo trovato un girone difficilissimo ma abbiamo fatto il nostro lavoro - ha detto l'argentino a Prime dopo la gara - Volevamo subito passare il turno e lo abbiamo fatto. Abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà, ma questa è la Champions. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nella ripresa sono calati e l'abbiamo risolta con un gran palleggio".

"Il rigore? A volte puoi allenarti tanto, ma ci vuole anche fortuna. Mi alleno sempre con i miei compagni - ha proseguito Lautaro - Dopo l'allenamento li calciamo con Calha, Bare, Dima, Miky, con tutti quelli che se la sentono di calciarli. Fare gol in Champions è sempre importante, sono contento. Mancano ancora due partite del girone per vedere in che posizione finiremo, è un percorso che sta andando avanti da tre anni, la squadra sta maturando tanto, sono felice e dobbiamo continuare così. Stiamo crescendo".

E ancora: "Quella di stasera è una di quella partite in cui sono importanti quelli che entrano dalla panchina. Io cerco sempre di dare una mano alla squadra, ma anche chi ha iniziato ha fatto un'ottima partita. Qualificarsi con due turni di anticipo vuol dire che l'Inter sta maturando tanto in questo aspetto. Stiamo crescendo, nel percorso col mister stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono contento perché anche i nuovi hanno capito subito cosa significa vestire questa maglia. Sicuramente è un periodo importante per me, a livello umano e calcistico. Questo è merito della mia famiglia che mi supporta, io cerco sempre di aiutare l'Inter. Il calendario? Sembra giocarci contro, a volte. Dobbiamo adeguarci. La sosta ti fa perdere energie, ma dobbiamo accettarlo".