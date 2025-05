Inter, Inzaghi verso la finale di Champions: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi"

A dieci giorni dall'appuntamento di Monaco per Simone Inzaghi è tempo di ripercorrere le tappe che hanno portato la sua Inter alla seconda finale di Champions League nelle ultime tre stagioni: "È stata una lunga cavalcata per arrivare in finale, abbiamo fatto passo dopo passo - ha spiegato il tecnico nerazzurro ai canali ufficiali Uefa -. A tutti è rimasta impressa l'ultima doppia sfida col Barcellona, ma se penso anche al Bayern è stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Il quarto di finale è stato come la semifinale, sono state quattro partite di intensità incredibile. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in questi anni, due finali di Champions sono merito del lavoro e del sacrificio di tutti".