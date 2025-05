Napoli, De Laurentiis: "Martedì andremo dal Papa"

"Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi". Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Crc all'indomani della vittoria dello scudetto. "Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia - ha aggiunto - Ieri siamo arrivati ad oltre 52 schermi che hanno dato l'opportunità a tutti di assistere a questa meravigliosa consacrazione e di farlo senza incidenti. È una vittoria anche per il calcio italiano".