Inter, Frattesi verso la finale di Champions: "Noi destinati a fare grandi cose"

Davide Frattesi è pronto ad affrontare il Psg in finale di Champions League dopo essere stato l'eroe della semifinale di ritorno contro il Barcellona: "Dopo la partita mi è stato chiesto perché sempre io (i gol decisivi nel finale, ndr) - ha raccontato il centrocampista dell'Inter ai canali Uefa -. È quello che il mio percorso racconta di me: non sono uno a cui il Signore ha messo la mano in testa dicendo che sarebbe stato il più talentuoso di tutti, però le mie qualità sono il fisico, per cui devo ringraziare mamma e papà, e la mentalità. Mia mamma mi ha sempre detto che l'ossessione batte il talento".