Champions League, Luis Enrique ammira l'Inter: "Mi piace molto come gioca, la finale sarà uno spettacolo"

Quindicesimo al termine della fase campionato della nuova Champions League e ora protagonista in finale dopo aver dominato, come al solito, la Ligue 1. La stagione del Psg di Luis Enrique è stata in crescendo, rivoluzionata nella rosa e nel modo di giocare dopo l'addio alle grandi stelle come Neymar, Messi e, ultimo in ordine cronologico, Mbappé. "Per me ci sono molte star in questa squadra - ha commentato Luis Enrique a una settimana dalla finale di Monaco di Baviera contro l'Inter -, ma la cosa bella è che siano loro in funzione della squadra e non viceversa".