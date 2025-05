Venezia-Juve, ultima chiamata: in palio ci sono salvezza e Champions

Sfida a distanza anche tra i bomber delle due squadre, Daniel Fila e Dusan Vlahovic. L’attaccante ceco, arrivato nel mercato invernale per sostituire il partente Pohjanpalo ha messo a segno un solo gol con la maglia dei lagunari, ma estremamente pesante: la sua rete contro il Monza ha permesso al Venezia di restare in corsa per la salvezza fino all’ultima giornata. Nelle ultime 5 partite, però, non è riuscito a ripetersi con le ultime due gare passate a vedere i propri compagni dalla panchina. Le probabilità che torni a segnare sono del 20%. Chi, invece, si è sbloccato dopo un lungo digiuno è proprio Dusan Vlahovic che, nella gara con l’Udinese, è tornato in campo e l’ha fatto trovando il sigillo del definitivo 2-0. Per l’attaccante serbo si è trattato del 15° gol stagionale (10 in Serie A), arrivato dopo un digiuno durato 10 partite. Per la quinta stagione consecutiva ha raggiunto la doppia cifra di gol in campionato e, secondo gli esperti SisalTipster, le chance di vederlo chiudere la propria stagione con un’altra rete sono del 51%.