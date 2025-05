Psg, Kvaratskhelia: "So quanto sia forte l'Inter, il Napoli penso vincerà lo Scudetto"

Nel Media Day del PSG ha rilasciato dichiarazioni anche il vero e proprio trascinatori dei francesi in questa stagione, ovvero Ousmane Dembélé. L'attaccante ha espresso tutta la sua emozione per questo importante risultato raggiunto: "Tutto può accadere in 90 minuti, ma siamo fiduciosi perché nel 2025 siamo stati molto bravi e abbiamo fatto molti sforzi per arrivare a giocarci la coppa. Speriamo di alzare il trofeo. Giocare una finale di Champions è magnifico, è la mia prima volta e voglio assaporare ogni momento. La vivrò col sorriso e concentrazione visto che sappiamo che il Psg non l'ha mai vinta". Infine, l'ex Barcellona ha detto di non pensare per il momento al Pallone D'Oro: "Quando giochi per il Psg c'è altro di più importante che non un premio individuale".