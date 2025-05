Inter, Lautaro Martinez: "La Champions è un sogno che possiamo realizzare. Dopo l'infortunio a Barcellona ho pianto due giorni"

Per arrivare a Monaco di Baviera lo stesso Martinez ha fatto diversi sacrifici per l'Inter, il più eclatante quello per essere in campo nel ritorno della semifinale contro il Barcellona dopo l'infortunio dell'andata: "Per me il sacrificio significa non mollare mai, esserci in ogni momento e concentrati sull'obiettivo individuale e di squadra. Do sempre il 100% per i compagni e credo che sia un mio tratto distintivo che ho innato in me. Mi assumo le responsabilità e me le godo".