Psg, Hakimi sfida la 'sua' Inter: "Sentirò presto Lautaro, sono tranquillo. Dumfries? Grandissimo"

Una finale particolare quella che Achraf Hakimi si prepara ad affrontare: per lui, il 31 maggio significherà contendere la Champions alla "sua" Inter, squadra in cui ha giocato nella stagione 2020-2021, conquistando lo scudetto e lasciando un grandissimo ricordo di sè. Poi, d'estate, l'addio per causa di forza maggiore e l'approdo al Psg, ma il legame con i colori nerazzurri non è mai venuto meno, l'affetto reciproco mostrato più volte in questi anni. Ora, però, per 90 minuti almeno, proverà a fare il suo e portare il trofeo a Parigi: "Penso di essere tranquillo, faccio tutto quello che faccio ogni giorno" ha dichiarato a Sky Sport nel corso del media day organizzato dai transalpini. "Ho vinto una Champions nel 2018 col Real Madrid ma ero molto giovane; ricordo che guardavo la gente con più esperienza per sapere cosa fare il giorno che sarei tornato a vivere questo momento. Ora sono tranquillo, faccio tutto con normalità".