Lecce, Giampaolo: "Con la Lazio serve gara di grande spirito"

Tre punti per ottenere la certezza di disputare anche la prossima stagione in serie A, senza dover attendere il responso dagli altri campi. Il Lecce di Marco Giampaolo sa di avere il destino nelle proprie mani e che la vittoria, domani sera all'Olimpico, contro la Lazio significherebbe salvezza aritmetica. "È stata la settimana giusta per giocare una gara del genere, tra quello fatto a Lecce ed il lavoro proseguito a Roma per essere competitivi e dire la nostra fino alla fine", dichiara il tecnico giallorosso alla vigilia. Una gara da portare a casa, ma da interpretare nella giusta maniera: "Con intelligenza e raziocinio come quella fatta contro il Torino - ammette Giampaolo -. Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio, quindi, a bocce ferme, siamo tutte lì e bisogna trovare il giusto equilibrio". Un avversario tosto in cerca di una qualificazione in Europa: "La Lazio è una squadra forte, e non possiamo stare a guardare la carta d'identità dell'avversario perché dobbiamo disputare una gara di grande spirito".