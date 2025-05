Domani il Pescara a Cerignola per semifinale playoff

Partita l'operazione Cerignola. Il Pescara domani, domenica 25 (ore 20), giocherà in terra pugliese la gara di andata della semifinale play off. Al "Monterisi" sarà assente solo il capitano Riccardo Brosco, alle prese con un lieve stiramento. Se dovesse la formazione biancazzurra arrivare in finale, il 33enne difensore tornerà disponibile. Al suo posto al centro della difesa giocherà Lancini in coppia con Pellacani. A centrocampo tornerà Squizzato al fianco di Dagasso e di uno fra Valzania e Meazzi. In attacco giocheranno Ferraris, Merola e Bentivegna a supporto di Ferraris. In via di veloce esaurimento i 500 biglietti riservati ai tifosi pescaresi. Mercoledì 28 Maggio alle 20 allo stadio Adriatico la gara di ritorno. Già partita la prevendita dei biglietti. Fino alla mezzanotte però riservata solo agli abbonati. Non conterà più essere o meno testa di serie. Approderà in finale la squadra che riuscirà a segnare un gol in più dell'avversario. In caso di parità, previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.