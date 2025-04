Inter, il Barca davanti è stellare, ma quanto concede: nelle trasferte europee subiti 2 gol a partita

Una macchina da gol. Il Barcellona in questa stagione sta facendo a brandelli le difese di mezza Europa. L'attacco stellare composto dal giovane fuoriclasse Lamine Yamale, il bomber senza tempo, Robert Lewandowski e un Raphinha in formato Pallone d'oro rappresenta solo una parte delle minacce offensive dei catalani. Non bastassero le sensazioni, sono i dati a dire che il Barcellona è la squadra che segna più gol in Champions League: 37 in 12 match, che di media fanno poco più di 3 marcature a partita. Un ritmo impressionante che la banda di Flick ha mantenuto anche in Liga, con 81 gol in 31 incontri, lo score migliore nei 5 top campionati d'Europa. Basta analizzare queste cifre per rendersi conto del potenziale offensivo degli spagnoli. L'Inter però può sperare in un dato: il Barcellona segna moltissimo ma subisce altrettanto, soprattutto nelle trasferte di Champions.