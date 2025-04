Inter, Inzaghi e Lautaro nella storia: la semifinale con il Barcellona richiama alla mente il Triplete

Ci sono poi i corsi e ricorsi storici e a tutti i tifosi nerazzurri, dopo il triplice fischio di mercoledì sera, non può non essere venuto in mente che l'ultima semifinale di Champions League in cui l'Inter affrontò il Barcellona fu quella della stagione 2009/10. Allora sulla strada per la finale di Madrid c'era la corazzata di Guardiola, guidata da Messi, Iniesta e Ibrahimovic. La squadra di Mourinho arrivò all'appuntamento col Triplete vincendo 3-1 in casa e perdendo 1-0 al Camp Nou. Questa volta gli appuntamenti saranno invertiti, visto che quella di Inzaghi volerà prima in Catalogna, ma l'augurio dei sostenitori è che non cambi la sostanza.