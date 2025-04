Champions, a Barcellona la vedono così: "Inter di ferro: solida, versatile, letale in transizione"

Per entrambi i media catalani "il progetto di Inzaghi è uno dei più interessanti d'Europa" e "al tavolo delle Grandi "l'Inter ci sta di buon diritto". L'assunto, in Catalogna, è chiaro: quello fatto contro il Borussia Dortmund non potrà essere sufficiente. L'analisi tattica verte sulla descrizione del 3-5-2 di Inzaghi, definito comunque difficile da catalogare per la sua fluidità: difesa (arcigna ma con interpreti dai piedi buoni) e attacco (Lautaro e Thuram tra le "migliori coppie della Champions") sono punti di forza, ma quello che più impressiona è il centrocampo dove tutti "sanno sempre cosa fare in qualsiasi momento". Insomma, l'Inter è "una squadra - così chiosano entrambi i quotidiani - che fa tutto praticamente nel migliore dei modi".