Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
QUI INTER

Inter, Chivu: "La squadra ha avuto un grande atteggiamento, stiamo crescendo"

"La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione. Sono felice e orgoglioso del gruppo"

30 Set 2025 - 23:32
© IPA

© IPA

Dopo la netta vittoria contro lo Slavia Praga in Champions, Cristian Chivu è soddisfatto della prestazione dell'Inter. "Abbiamo trattato questa partita come una gara importante e seria - ha spiegato -. Abbiamo avuto un grande atteggiamento". "Quando si perde non va bene, quando si vince c'è entusiasmo. Serve equilibrio - ha aggiunto -. Questi ragazzi hanno provato anche a divertirsi mantenendo i comportamenti giusti e l'attenzione". "La squadra sta crescendo - ha continuato -. I ragazzi si si sono sempre comportati correttamente fin da inizio stagione". "Thuram? Lui ha detto che è un crampo - ha aggiunto parlando delle condizioni dell'attaccante nerazzurro -. Domani si faranno degli accertamenti e speriamo che non sia nulla di grave".

Leggi anche

Lo Slavia si fa male da solo, l'Inter resta a punteggio pieno con super-Lautaro e Dumfries

Poi qualche considerazione sull'ampio turnover. "C'erano solo 72 ore tra l'ultima gara e questa e volevo dare alcune possibilità ad altri ragazzi che avevano avuto poco minutaggio finora e far riposare altri senza però perdere equilibrio e mantenere una squadra compatta e di qualità", ha spiegato il tecnico nerazzurro. "Sono felice che ho potuto dare un po' di minutaggio a Bisseck e Zielinski e far riposare altri che han giocato molto nelle ultime settimane - ha aggiunto -. Poi sabato ci sarà un'altra gara e poi i calciatori andranno in nazionale e molti di loro disputeranno altre due gare".

"Io non sono deluso di quello che sta facendo la squadra. La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione - ha concluso Chivu -. Anche nell'accettare cose che non erano abituati a fare. Sono felice e orgoglioso di questo gruppo".

Leggi anche

Pasalic e Samardzic guidano la carica, De Roon sbaglia, Lookman in rodaggio

inter
champions league
chivu
slavia praga

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

I più visti di Champions League

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Conte affronta lo Sporting in emergenza: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

Tudor, tra Champions e Milan, è costretto a pensare a un turnover mirato

DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:21
Inter, Thuram: "Infortunio? Non è super grave, sto bene"
22:30
Liverpool, Ekitike torna sull'espulsione: "Gesto stupido, migliorerò"
22:18
Atalanta: Bellanova e Kossounou infortunati col Bruges
22:17
Bruges, Hayen: "Compromesso tutto con un errore"
21:46
Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"