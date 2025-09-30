Inter, Chivu: "La squadra ha avuto un grande atteggiamento, stiamo crescendo"

"La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione. Sono felice e orgoglioso del gruppo"
Dopo la netta vittoria contro lo Slavia Praga in Champions, Cristian Chivu è soddisfatto della prestazione dell'Inter. "Abbiamo trattato questa partita come una gara importante e seria - ha spiegato -. Abbiamo avuto un grande atteggiamento". "Quando si perde non va bene, quando si vince c'è entusiasmo. Serve equilibrio - ha aggiunto -. Questi ragazzi hanno provato anche a divertirsi mantenendo i comportamenti giusti e l'attenzione". "La squadra sta crescendo - ha continuato -. I ragazzi si si sono sempre comportati correttamente fin da inizio stagione". "Thuram? Lui ha detto che è un crampo - ha aggiunto parlando delle condizioni dell'attaccante nerazzurro -. Domani si faranno degli accertamenti e speriamo che non sia nulla di grave".
Poi qualche considerazione sull'ampio turnover. "C'erano solo 72 ore tra l'ultima gara e questa e volevo dare alcune possibilità ad altri ragazzi che avevano avuto poco minutaggio finora e far riposare altri senza però perdere equilibrio e mantenere una squadra compatta e di qualità", ha spiegato il tecnico nerazzurro. "Sono felice che ho potuto dare un po' di minutaggio a Bisseck e Zielinski e far riposare altri che han giocato molto nelle ultime settimane - ha aggiunto -. Poi sabato ci sarà un'altra gara e poi i calciatori andranno in nazionale e molti di loro disputeranno altre due gare".
"Io non sono deluso di quello che sta facendo la squadra. La perfezione non esiste, ma vedo tanta applicazione - ha concluso Chivu -. Anche nell'accettare cose che non erano abituati a fare. Sono felice e orgoglioso di questo gruppo".
